На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе белорусского альпиниста

Поиски пропавшего на Эльбрусе белорусского альпиниста приостановлены
true
true
true

Поиски пропавшего на Эльбрусе белорусского альпиниста приостановлены до следующего дня, спасателям не удалось его обнаружить. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

Сообщается, что к поисково-спасательной операции были привлечены 22 специалиста, используется вертолет МИ-8, предоставленный МЧС России.

О том, что на горе Эльбрус пропал белорусский альпинист стало известно в субботу, 6 августа. Молодой человек планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3800 метров. Отмечалось, что турист не зарегистрировал свой поход в горную местность.

Сообщалось, что отец альпиниста обратился в главное управление МЧС Кабардино-Балкарии после того, как он перестал выходить на связь, — контактов с ним не было в течение четырех дней.

Позднее в белорусской дипмиссии в Москве заявили, что ситуация с пропавшим на Эльбрусе альпинистом находится на особом контроле министерства иностранных дел Белоруссии.

Ранее российская альпинистка назвала самые опасные горы на планете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами