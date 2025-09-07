На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста из Белоруссии

Пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста нашли мертвым на Эльбрусе, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС России.

В ведомстве завершили работы по поиску туриста в Эльбрусском районе в 9:10. Его тело нашли у водопада Терскол на высоте 2,8 тыс. м и эвакуировали. В операции участвовали 19 спасателей МЧС и их коллеги из цента «Лидер».

В министерстве напомнили, что горы — место повышенной опасности для жизни и здоровья и призвали туристов быть предельно внимательными на маршрутах.

Белорусский альпинист не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3,8 тыс. м. 26-летний мужчина осуществлял восхождение без регистрации маршрута. Отец альпиниста обратился в управление МЧС Кабардино-Балкарии после исчезновения сына.

Ранее альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете.