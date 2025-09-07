На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста из Белоруссии

МЧС: тело пропавшего альпиниста из Белоруссии нашли у водопада Терскол
true
true
true

Пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста нашли мертвым на Эльбрусе, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС России.

В ведомстве завершили работы по поиску туриста в Эльбрусском районе в 9:10. Его тело нашли у водопада Терскол на высоте 2,8 тыс. м и эвакуировали. В операции участвовали 19 спасателей МЧС и их коллеги из цента «Лидер».

В министерстве напомнили, что горы — место повышенной опасности для жизни и здоровья и призвали туристов быть предельно внимательными на маршрутах.

Белорусский альпинист не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3,8 тыс. м. 26-летний мужчина осуществлял восхождение без регистрации маршрута. Отец альпиниста обратился в управление МЧС Кабардино-Балкарии после исчезновения сына.

Ранее альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами