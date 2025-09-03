Российская альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете

Российская альпинистка Людмила Коробешко, являющаяся третьей женщиной в истории РФ, взошедшей на Эверест, перечислила вершины, которые называют «горами-убицами». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам альпинистки, Эверест в сезон уносит от 3-4 до 15-16 человек, что не так много по сравнению с «горами-убийцами».

К главным «горам-убийцам» Коробешко отнесла К2 (8611 м) в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая, Аннапурну (8091 м) в Гималаях, Нангапарбат (8126 м) в Гималаях на территории Пакистана и Победу (7439 м) в Киргизии.

29 августа челябинский альпинист Александр Ищенко в интервью «Москве Онлайн» заявил, что застрявшая в горах Киргизии Наталья Наговицина совершила восхождение со сломанной ногой.

По его словам, спортсменка подставила остальных членов туристической группы, не уведомив их об этом.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей.

Ранее застрявшую альпинистку Наговицину обвинили в халатности.