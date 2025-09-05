На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Монеточка о Мизулиной: «Омерзительный червяк!»

Певица Монеточка назвала Мизулину омерзительным червяком и поддержала Крида
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) заявила в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show, что поддерживает Егора Крида, выступившего против Екатерины Мизулиной, которая накануне раскритиковала его концерт.

По словам Гырдымовой, она никогда не комментировала действия главы Лиги безопасного интернета, поскольку не считала правильным привлекать к ее фигуре внимание аудитории.

«Она такая ничтожная, незначительная, отвратительная и пугающая — но не в том смысле, что ужасающая, а омерзительная, как червяк или паук. <…> У меня есть гораздо больше способов рассказать людям, что такое здоровая семья и здоровый патриотизм. По-моему, я делаю это лучше, нежели просто оскорбляя. А ее оскорблять и не надо: и так все видно», — заявила артистка.

Монеточка призналась, что ее пугает тот факт, что глава ЛБИ пользуется популярностью среди молодежи, которая часто выкладывает с ней или для нее ролики в социальных сетях. Гырдымова предположила, что молодую публику Мизулина привлекает своей эпатажностью.

«Это такой популярный фрик. По-моему, там работает эффект зловещей долины: ты не понимаешь, а человек вообще живой или это робот, искусственный интеллект. Человек настолько неадекватный и жуткий, что мозг тормозится и завороженно наблюдает. Есть в ней какой-то парадокс, странность или надлом», — выразила мнение артистка.

В конце августа танцовщица исполнила «пикантный номер» на концерте Егора Крида в «Лужниках», который посетили 80 тысяч человек. Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Она обещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Крид упрекнул Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее сообщалось, что Крид переодел танцовщицу в штаны и шубу в скандальном номере.

