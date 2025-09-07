На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые обнаружили новый вирус

Telegraph: у летучих мышей в Австралии обнаружили новый вирус Солт-Галли
Matias Delacroix/AP

Ученые обнаружили новый вирус, переносчиками которого являются летучие мыши, обитающие в Австралии. Об этом пишет газета The Telegraph.

«У летучих лисиц в Австралии обнаружен новый патоген, переносимый летучими мышами, получивший название вирус Солт-Галли», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что этот вирус является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как «приоритетные патогены».

Ученые также сообщают, что в настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заражать людей. Исследователи из Национального научного агентства Австралии добавили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, а также не стали прогнозировать, может ли новый патоген привести к вспышкам заболеваний.

23 августа руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью ТАСС, что в России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус». По словам главы надзорного ведомства, заболевание протекает в легкой форме, и новый вариант коронавируса не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. При этом, как отмечает Попова, «стратус» более заразен.

Ранее в регионе на Украине ввели масочный режим из-за COVID-19.

