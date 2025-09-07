Ученые обнаружили новый вирус, переносчиками которого являются летучие мыши, обитающие в Австралии. Об этом пишет газета The Telegraph.

«У летучих лисиц в Австралии обнаружен новый патоген, переносимый летучими мышами, получивший название вирус Солт-Галли», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что этот вирус является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как «приоритетные патогены».

Ученые также сообщают, что в настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заражать людей. Исследователи из Национального научного агентства Австралии добавили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, а также не стали прогнозировать, может ли новый патоген привести к вспышкам заболеваний.

