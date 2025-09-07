На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столичном аэропорту введены ограничения на работу

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода также были введены ограничения на работу.

Как сообщили в Минобороны России, беспилотные летательные аппараты самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 0:00. Дежурные средства ПВО сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, по два — над территорией Крыма и Брянской области. Сразу в нескольких регионах РФ продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Ранее жители Таганрога и Ейска сообщили о взрывах и вспышках в небе.

