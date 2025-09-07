Жители Таганрога и Ейска сообщили о взрывах и вспышках в небе

Над Таганрогом в Ростовской области раздаются взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что о взрывах и беспилотниках на подлете к городу рассказали горожане. Жители Ейска в Краснодарском крае тоже слышали три-четыре взрыва около 1:00, а в небе мелькали вспышки.

В Ростовской области накануне вечером ввели режим беспилотной опасности. Власти Краснодарского края пока никак не комментировали громкие звуки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, и избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.