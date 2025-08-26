В России определили время на школьные домашние задания

Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, нормы согласованы с Роспотребнадзором. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Кравцов уточнил, что в первом классе школьники должны тратить на выполнение «домашки» 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа.

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал глава ведомства на XII общероссийском родительском собрании.

По его словам, педагоги также должны контролировать домашние задания всех учеников по всем предметам.

Домашнее задание на следующий урок следует задавать на текущем уроке. Если есть электронный журнал, учитель должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания уроков. Кравцов добавил, что для объемных заданий, например, рефератов и докладов, детям нужно давать достаточное количество времени.

В августе председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов ГД считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

На это заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что сделать это не получится. По его словам, чтобы это осуществить, необходимо будет поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка.

Ранее сообщили, что в российских школах сократят число контрольных и изменят условия сдачи ЕГЭ.