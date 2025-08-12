Володин пообещал разобраться с домашними заданиями школьников

Государственная дума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию в российских школах. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, тема нагрузки на школьников вызвала активную дискуссию: более 1,2 млн просмотров и около 9 тыс. комментариев свидетельствуют об актуальности вопроса. Речь идет о посте, который Володин опубликовал накануне. Он написал, что большинство депутатов считают, что учащиеся перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

По словам парламентария, в настоящее время обсуждаются различные идеи по изменению принципов выполнения домашних заданий. С одной стороны, речь идет о необходимости убрать формализм, в том числе использование искусственного интеллекта учениками, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.

С другой стороны, многие считают, что следует сохранить домашнее задание для закрепления учебного материала, а также для развития творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и навыков анализа у детей, отметил Володин.

На основе высказанных предложений Госдума планирует сформулировать конкретные предложения по изменению ситуации с домашними заданиями, подытожил парламентарий.

Ранее в Минпросвещения утвердили новый ГОСТ для школьной формы.