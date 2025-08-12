На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин пообещал разобраться с домашними заданиями школьников

Володин: Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию в российских школах. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, тема нагрузки на школьников вызвала активную дискуссию: более 1,2 млн просмотров и около 9 тыс. комментариев свидетельствуют об актуальности вопроса. Речь идет о посте, который Володин опубликовал накануне. Он написал, что большинство депутатов считают, что учащиеся перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

По словам парламентария, в настоящее время обсуждаются различные идеи по изменению принципов выполнения домашних заданий. С одной стороны, речь идет о необходимости убрать формализм, в том числе использование искусственного интеллекта учениками, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.

С другой стороны, многие считают, что следует сохранить домашнее задание для закрепления учебного материала, а также для развития творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и навыков анализа у детей, отметил Володин.

На основе высказанных предложений Госдума планирует сформулировать конкретные предложения по изменению ситуации с домашними заданиями, подытожил парламентарий.

Ранее в Минпросвещения утвердили новый ГОСТ для школьной формы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами