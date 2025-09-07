На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в американском штате Миннесота
Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота. Об этом сообщает Fox News.

После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени. Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжил.

Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Незадолго до этого в Рязанской области упал легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». По данным агентства, пилоту воздушного судна спастись не удалось.

30 августа в Бондарском районе Тамбовской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Граждановка. На борту находился лишь один пилот, его не удалось спасти. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.

Ранее в Японии потерпел крушение истребитель F2.

