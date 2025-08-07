На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии разбился истребитель F2

NHK: в Японии потерпел крушение истребитель F2, пилот выжил
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает местная общественная телекомпания NHK.

Истребитель совершал тренировочный полет. На борту находился один пилот, он смог катапультироваться. Спасатели нашли пилота, его госпитализировали.

В настоящий момент выясняются причины крушения истребителя.

В конце июля американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур. Пилот истребителя также успел катапультироваться.

Другой случай произошел на Украине. Истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

Ранее в Самарской области заметили в небе самолет с черным дымом.

