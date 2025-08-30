На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК завел дело по факту падения самолета в Тамбовской области

СК: уголовное дело заведено после жесткой посадки самолета в Тамбовской области
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело заведено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

Дело заведено по части 2 статьи 263 уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...).

Отмечается, что самолет производил обработку сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. Пилот не спасся.

Следователями Западного МСУТ СК организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

О ЧП легкомоторным самолетом изначально сообщило ГУ МЧС. Отмечалось, что самолет жестко сел вблизи населенного пункта Граждановка.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.

