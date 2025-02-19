Жители Рязани жалуются на «отравленный воздух»

Жители Рязани регулярно жалуются на вонь, которая накрывает сразу несколько городских микрорайонов, и требуют от властей обратить внимание на давнюю проблему. Соответствующая петиция от имени горожан опубликована на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).

Жители Рязани на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

«Общественники, замеряя вредные вещества в воздухе, постоянно фиксируют 50-100 ПДК (предельно допустимой концентрации). Независимая лаборатория фиксировала до 300 ПДК. Эти протоколы были представлены надзорным органам. Результаты пока никто не опроверг. Замеры осуществлялись проверенными приборами», — сообщила порталу «Рязанские Новости» учредитель общественной организации «Дышим чистым» Елена Климковская.

По словам активистов, региональные власти не проявляют заинтересованности в решении этой проблемы. Неравнодушные горожане создали петицию на сайте РОИ и требуют принять комплекс мер, если документ наберет достаточное количество голосов, то проблемой загрязнения воздуха могут заняться на федеральном уровне.

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