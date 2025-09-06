На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сербии прошли задержания после протестов

МВД Сербии: 13 полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде
true
true
true
close
Marko Djurica/Reuters

В Нови-Саде на севере Сербии 13 полицейских пострадали на антипровительственных протестах в ночь на 6 сентября, задержаны 42 демонстранта. Об этом заявил вице-премьер и глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

По его словам, более 150 сотрудников полиции получили травмы. Демонстранты, напавшие на правоохранителей, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры, прикрывая лица касками и масками.

Повреждено 18 полицейских машин. Один табельный пистолет отнят у полицейского, рассказал Дачич.

Оппоненты властей Сербии собрали вечером 5 сентября в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию «Сербия, слышишь ли нас?» у здания философского факультета, перед которым сосредоточились полицейские. Около 21:35 (22:35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Правоохранители начали разгонять по улицам протестующих, применила спецсредства.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Европейскому союзу и в целом к западным странам с просьбой выступить посредниками по разрешению кризиса в Сербии свидетельствует о том, что ЕС изначально был причастен к этому кризису.

Ранее неизвестный отправил письмо с тремя патронами главе МВД Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами