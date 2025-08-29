Неизвестный отправил письмо с тремя патронами главе МВД Сербии

В Сербии перехвачено почтовое отправление с патронами, адресованное главе МВД

В здании правительства Сербии обнаружили конверт с патронами, который принесли для главы МВД Ивицы Дачича. Об этом сообщили в пресс-службе сербского ведомства.

Отправление было сделано в отделении «Почты Сербии» в городе Пожаревац.

«Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается», — говорится в заявлении.

Личность отправителя в ведомстве разглашать не стали. Инцидент с угрозой главе МВД произошел на фоне обострившимся политическим кризисом внутри Сербии.

Массовые акции студентов и оппозиционных сил вспыхнули в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Первоначально вызванные социальными проблемами, протесты вскоре приобрели явный политический характер: участники настаивают на немедленном проведении внеочередных парламентских выборов и уходе в отставку действующего кабинета министров.

Акции протеста возобновились 18 августа в Белграде, Нови-Саде и других городах под слоганом «На чем мы остановились?». В соцсетях также сообщали о том, что в Нови-Пазаре демонстранты перекрыли трассу, ведущую в Черногорию.

Ранее российский посол заподозрил ЕС в причастности к протестам в Сербии.