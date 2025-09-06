Названы популярные осенние продукты, из-за которых бунтует ЖКТ

Август и начало осени – время изобилия овощей, фруктов и ягод. Многие стремятся попробовать все сразу, но переизбыток свежих продуктов может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова объяснила «Газете.Ru», как правильно составить сезонное меню и на какие продукты обратить внимание, а эксперты СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали спрос на препараты для лечения и нормализации работы ЖКТ.

«Основу питания в этот период составляют картофель, морковь, свекла, капуста, тыква, лук, огурцы, помидоры, яблоки, груши, сливы, клюква, рябина и облепиха. Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть – белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), еще четверть – сложные углеводы (крупы и корнеплоды). Фрукты лучше использовать как перекус», — объяснила врач.

Чувствительный желудок хуже переносит большие объемы сырых овощей и фруктов. Капустные, тыквенные и печеные яблоки обычно легче усваиваются. Продукты с высоким содержанием FODMAP — это особые виды сахаров, которые плохо перевариваются и часто вызывают газообразование и вздутие.

«Проще говоря, это привычные продукты, которые могут быть «тяжелыми» для желудка: яблоки, груши, сливы, бобовые, лук, чеснок. Их лучше вводить постепенно, небольшими порциями», — сказала она.

Сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Полезные источники можно разделить на категории.

Витамин C и полифенолы: облепиха, клюква, яблоки, рябина, капуста. Поддерживают иммунитет.

Бета-каротин: морковь, тыква, сладкий перец. Лучше усваивается после термообработки с небольшим количеством жира.

Фолаты и магний: свекла, зелень.

Калий и клетчатка: яблоки, груши.

Даже полезные сезонные продукты могут вызывать дискомфорт, если есть их без меры или не учитывать особенности организма. Врач советует быть внимательнее к некоторым категориям.

«Капуста, лук, чеснок, фасоль, горох: у многих усиливают метеоризм, особенно в сыром виде. Косточковые и груши: нередко вызывают вздутие; сушеные аналоги действуют еще сильнее. Орехи и яблоки: способны провоцировать реакции у людей с чувствительностью к пыльце березы. Бахчевые: при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдроме раздраженного кишечника едят небольшими порциями. Покупать стоит только целые, перед разрезанием мыть корку и хранить части в холодильнике. Грибы: тяжело перевариваются, детям не рекомендуются; существует риск отравлений», — отметила эксперт.

Строгих ограничений по сочетанию нет, но есть практические советы. Большие «сырые миксы» из капусты, бобовых и фруктов часто вызывают вздутие – их лучше разделять по приемам пищи и часть готовить тушеной или запеченной.

«Фрукты полезнее есть с источниками белка или жира (йогурт, творог, орехи в умеренных количествах), чтобы снизить скачки сахара и дольше сохранять сытость. При склонности к рефлюксу нежелательно совмещать кислые фрукты, томаты, уксус и жирные блюда в одном приеме. Запивать большие порции фруктов сладкими напитками не стоит – это создает дополнительную нагрузку на ЖКТ. Тяжелые фрукты многим легче переносятся как отдельный прием», — заявила врач.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА, средства для лечения и нормализации работы ЖКТ в теплое время года, как правило, приобретают чаще, чем в другие сезоны. Это в том числе может быть связано с сезоном отпусков – препараты для лечения ЖКТ входят в базовый набор аптечки путешественника, также они востребованы за городом, на даче и летом дома. Так, за период с мая по июль 2025 эту группу средств приобретали на 7% чаще, чем за предыдущие три месяца февраль-апрель и на 14% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

«Составляя меню на август и сентябрь, используйте местный урожай (например, капусту, морковь, яблоки, груши, тыквенные), сочетайте овощи и фрукты с источниками белка, контролируйте объем клетчатки и долю сложных для переваривания продуктов. Орехи добавляйте небольшими порциями, как специи. Заготовки делайте по правилам безопасности. Такой подход помогает сохранить здоровье ЖКТ и получить максимум пользы от сезонного изобилия», — резюмировала врач.

