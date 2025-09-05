Доцент петербургского вуза «задекларировал» у мошенников 7 млн рублей

В Петербурге 74-летний доцент РГПУ им. Герцена «задекларировал» у аферистов свои сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Преподаватель гимнастики и фитнеса стал жертвой обмана после серии звонков от неизвестных, представившихся сотрудниками различных служб. Под предлогом якобы обеспечения безопасности сбережений и необходимости их «декларирования» злоумышленники убедили пенсионера обналичить все вклады.

3 сентября в Полюстровском парке мужчина передал 7 млн рублей женщине, представившейся курьером. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

До этого российская пенсионерка отдала мошенникам сбережения, пытаясь получить почту. Аферисты убедили ее отправить деньги на «безопасный счет», чтобы якобы избежать обвинений в пособничестве незаконным формированиям.

Ранее в Тольятти пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей.