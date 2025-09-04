Российская пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тольятти пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей
Shutterstock

В Тольятти 76-летняя женщина потеряла крупную сумму денег, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает itinfo.media.

Все началось с того, что неизвестный связался с пожилой женщиной и представился сотрудником инвестиционной организации. Злоумышленник предложил пенсионерке участие в «проекте с высокой доходностью». Она поверила аферисту и оформила кредит на указанную сумму, после чего перевела средства преступникам.

Факт обмана пожилой женщины вскрылся после того, как пенсионерка сообщила о сделке своему внуку. Молодой человек обратился в правоохранительные органы.

Ущерб от действий злоумышленников составил 5 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее россиянка поверила в обвинения мошенников, взяла кредит и перевела им 7,5 млн рублей.

