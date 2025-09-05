На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка отдала мошенникам сбережения, пытаясь получить почту

В Ставрополье пенсионерка потеряла миллион рублей, пытаясь получить почту
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополье 61-летняя женщина поверила лжесотруднице почты и потеряла свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пожилая жительница города Минеральные Воды обратилась в полицию после того, как стала жертвой обмана злоумышленниками. Пенсионерке сначала позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей почты, и сообщила, что на имя горожанки пришло письмо. Под предлогом получения почты преступница выманила у женщины код из СМС.

Затем пенсионерке позвонили уже якобы из службы безопасности банка и убедили ее перевести миллион рублей. По словам мошенников, средства необходимо было отправить на «безопасный счет» чтобы избежать обвинений в пособничестве незаконным формированиям.

Пенсионерка осознала обман только после разговора с племянником. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей.

