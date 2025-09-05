На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Забеременевшая от любовника москвичка нарочно упала с лестницы, чтобы вызвать выкидыш

Depositphotos

В Москве замужняя женщина забеременела от любовника и нарочно упала с лестницы, пытаясь спровоцировать выкидыш. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пока супруг москвички находился за границей, женщина завела роман на стороне и забеременела от любовника. Чтобы скрыть измену, она намеренно упала на живот в торговом центре, пытаясь спровоцировать выкидыш. Однако вместо желаемого результата жительница столицы получила закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Медикам, прибывшим ей на помощь, пострадавшая созналась в попытке избавиться от плода с помощью падения и попросила провести ей аборт. В больнице ей отказали в прерывании беременности, так как ее по закону не проводят на сроке более 12 недель.

Ранее мужчина подсыпал любовнице в горячий шоколад десять таблеток для аборта.

