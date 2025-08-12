На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина подсыпал любовнице в горячий шоколад десять таблеток для аборта

Shutterstock

В США мужчина не сумел уговорить любовницу прервать беременность и подсыпал ей таблетки для аборта в горячий шоколад. Об этом сообщает NBC News.

Все случилось в штате Техас — 34-летняя женщина подала иск против своего бывшего любовника, который, по ее словам, 5 апреля текущего года подмешал ей в напиток около десяти таблеток для аборта. После этого у нее случился выкидыш.

В иске приводятся скриншоты переписки, где мужчина неоднократно настаивал на аборте, называя ребенка «вещью». Также сообщается, что он угрожал вмешаться в бракоразводный процесс женщины.

Позже он предложил «вечер укрепления доверия» и налил ей горячий шоколад, в котором, по ее словам, и находились таблетки для аборта. После этого он вышел из дома и перестал выходить на связь — в это время у женщины на восьмой неделе беременности началось обильное кровотечение и спазмы. В тот момент она находилась дома с тремя детьми, и ей пришлось дождаться свою мать, чтобы не оставлять их одних и поехать в больницу. Вернувшись домой после выкидыша, она нашла открытую упаковку с таблетками для аборта.

В полицейском управлении сообщили, что в данный момент в отношении мужчины не ведется никаких активных расследований.

Ранее школа организовывала аборты для учениц втайне от их родителей.

