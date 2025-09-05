Спасатели помогли бельчатам, которых замуровали в стене

В Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, во время ремонта в одной из местных парикмахерских мастера случайно замуровали в стене бельчат, которые издавали писк, пытаясь привлечь к себе внимание, пишет UPI.

Когда стало ясно, что внутри стены находятся живые существа, руководство парикмахерской немедленно вызвало специалистов из службы по контролю за животными. Те прибыли на место и осторожно вскрыли участок стены. Оказалось, что там действительно сидели несколько бельчат, которые оказались в ловушке после ремонтных работ.

К счастью, малыши были живы и здоровы, хотя и немного напуганы. Сотрудники службы аккуратно достали бельчат, завернули их в мягкие полотенца, чтобы согреть и успокоить, а затем нашли неподалеку мать-белку, которая всё это время кружила возле здания в поисках своих детенышей.

Полицейское управление Манчестера поделилось этой историей в социальных сетях, отметив, что внимательность работников парикмахерской и оперативность службы контроля за животными помогли спасти животных.

Ранее пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной.