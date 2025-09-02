На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной

UPI: пожарные в США спасли тукана, застрявшего за посудомоечной машиной
true
true
true
close
Arlington County Fire Department

В США пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной, пишет UPI.

Хозяйка птицы, Мария Стальяно, рассказала, что тукан по кличке Честер провалился в унитаз, и она попыталась вытащить его и вымыть в раковине, но идея не увенчалась успехом. Испугавшись, питомец скрылся за посудомоечной машиной, куда хозяйка не могла дотянуться.

Стальяно испугалась за безопасность Честера и обратилась за помощью в пожарную службу округа Арлингтон. По словам ветерана пожарной службы Джейка Истона, это был его первый случай спасения птицы из подобной ситуации, однако он подчеркнул, что «это наша работа — помогать людям, и иногда это включает помощь животным».

«Благодаря быстрой и тщательной работе наших пожарных, Честер был благополучно спасен без каких-либо травм», — говорится в заявлении.

Ранее пожарные помогли освободить лапу щенка из сливного отверстия в ванной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами