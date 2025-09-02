В США пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной, пишет UPI.

Хозяйка птицы, Мария Стальяно, рассказала, что тукан по кличке Честер провалился в унитаз, и она попыталась вытащить его и вымыть в раковине, но идея не увенчалась успехом. Испугавшись, питомец скрылся за посудомоечной машиной, куда хозяйка не могла дотянуться.

Стальяно испугалась за безопасность Честера и обратилась за помощью в пожарную службу округа Арлингтон. По словам ветерана пожарной службы Джейка Истона, это был его первый случай спасения птицы из подобной ситуации, однако он подчеркнул, что «это наша работа — помогать людям, и иногда это включает помощь животным».

«Благодаря быстрой и тщательной работе наших пожарных, Честер был благополучно спасен без каких-либо травм», — говорится в заявлении.

