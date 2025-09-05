Владельцы ротвейлера, напавшего на россиянку и ее сына, выплатят 400 тысяч компенсации

В Екатеринбурге хозяин собаки, напавшей на мать с ребенком, выплатит 400 тысяч

В Екатеринбурге Кировский районный суд обязал хозяев ротвейлера, который напал напал на мать с ребенком, выплатить потерпевшим компенсацию. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой.

Потерпевшая требовала от ответчиков 745 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования и обязал владельцев собак выплатить 416 тысяч рублей.

«В пользу матери взыскано 16 425 рублей на расходы на лечение, а также компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. В пользу несовершеннолетнего также взыскано 200 тысяч рублей», — рассказали в суде.

Инцидент произошел в феврале 2025 года на Широкой Речке. На мать и ее сына набросился выбежавший из-за забора ротвейлер. Женщина полчаса лежала в крови, закрывая своим телом ребенка от агрессивной собаки.

