Стаффорд едва не растерзал двух маленьких детей, которых мать бросила одних в квартире

В Челябинске дети остались без присмотра матери и пострадали от нападения собаки

В Челябинске на маленьких детей напал стаффорд, с которым мать их заперла в квартире. Об этом пишет 31tv.ru.

Все произошло в феврале этого года, когда собачница оставила питомца у своей подруги, матери двоих детей. В какой-то момент женщина покинула квартиру, оставив трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь наедине с стаффордширским терьером.

Пока матери не было дома, собака напала на детей и едва не растерзала их. Однако родительница не стала обращаться за медицинской помощью и, по словам, отца пострадавших на следующий день отвела дочь в детсад.

Владелица пса считает, что ничего страшного не случилось, а дети подруги сами виноваты, так как открыли дверь в комнату, где находилась собака.

«Это была моя собака. Моя собака не болеет бешенством, не болела никогда бешенством. Она просто слишком активна, гиперактивна. Вика вышла из квартиры буквально на 5-10 минут <...> Дети сами открыли дверь, и вот такая ситуация произошла», — заявила девушка.

После публикации в СМИ СУ СКР по Челябинской области начал проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

