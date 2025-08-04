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Верховный суд отклонил жалобу создателя популярного веб-сериала на статус иноагента

Мунтян не сможет снять с себя статус иноагента, решение суда осталось в силе
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Toonbox Studio/Wikimedia Commons

Верховный суд России отказался принимать к рассмотрению жалобу Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом), создателя популярного веб-сериала Mr. Freeman, который был признан иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.

«Жалоба не была передана для рассмотрения в судебном заседании», — уточнили в ведомстве.

В апреле 2023 года Министерство юстиции включило Мунтяна в реестр иностранных агентов, обвинив его в критике специальной военной операции, распространении материалов, признанных иноагентскими, а также в сборе средств в поддержку Украины.

В сентябре 2024 года проживающего на Кипре Мунтяна заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России. В РФ автор Mr. Freeman с весны 2023 года числится в реестре иноагентов, в декабре этого же года мультипликатора оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. руб., а в феврале 2024-го он был заочно арестован. Мунтян объяснял свое преследование постами о событиях в Буче весной 2022 года.

Ранее суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой.

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