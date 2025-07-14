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Заключенный покинул тюрьму в вещах своего вышедшего на свободу сокамерника

Заключенный сбежал из французской тюрьмы в сумке с вещами своего сокамерника
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Заключенный спрятался в бельевом мешке своего сокамерника и сбежал из тюрьмы во Франции, передает BFMTV.

Необычный побег был зафиксирован сотрудниками следственного изолятора Корбас, расположенного в департаменте Рона. На прошлой неделе одному из заключенных, 20-летнему юноше, который попал в места лишения свободы еще будучи несовершеннолетним и теперь отбывает наказание за различные мелкие правонарушения, кражу и «преступления, связанные с торговлей людьми», удалось покинуть тюрьму.

В пятницу, 11 июля, молодой человек сбежал из изолятора, но его отсутствие было обнаружено на следующий день. Заключенный содержался в камере с двумя другими мужчинами. Один из них, отбывший наказание, был освобожден в пятницу утром. Злоумышленнику удалось спрятаться в большом мешке с бельем, принадлежавшем его сокамернику, и покинуть территорию учреждения.

Директор тюрьмы Себастьен Коуэль признал, что ситуация стала возможной из-за накопленных ошибок и «серии серьезных сбоев». Администрация не установила, что юноша является участником преступной организации, а значит относится к категории особо опасных заключенных. По словам Коуэля, сейчас проводится внутреннее расследование.

Ранее заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене.

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