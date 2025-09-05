The Sun: британец поселился в лесу с палаткой из-за высоких цен на жилье

В Англии мужчина ушел жить в лес с палаткой из-за высокой стоимости аренды жилья, пишет The Sun.

Как рассказал мужчина, в какой-то момент он понял, что арендная плата за квартиру становится для него неподъемной. Подумав, он решил купить палатку и уйти жить в лес, где постарался обустроить свое жилье с максимальным комфортом — насколько позволяет ситуация.

По словам британца, пол в палатке обустроен с использованием деревянных поддонов для сна и защиты от влаги. Снаружи он прикрепил солнечные панели, которые обеспечивают его электричеством, а портативная печь позволяет готовить пищу.

«Я использую душ, прикрепленный к деревьям. Зимой, конечно, тяжело, но можно вскипятить воду на плите, налить в душ и быстро помыться», — добавил мужчина.

Жизнь в лесу, по его словам, дает свободу и независимость. Несмотря на суровые погодные условия, британец утверждает, что справляется со всеми трудностями.

