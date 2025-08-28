На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшая американка найдена живой в африканском племени за 5000 км от дома

Unilad: пропавшая американка найдена живой в племени в Шотландии
SWNS

Пропавшую в США женщину обнаружили живущей в палаточном лагере в отдаленном лесу Шотландии среди африканского племени, называющего себя «Королевство Кубала», пишет Unilad.

21-летняя Каура Тейлор, которая теперь носит имя «Аснат из Атехене», была найдена в 70 км к югу от Эдинбурга. Она живет среди самопровозглашенных «короля» и «королевы» этого сообщества, которое позиционирует себя как «потерянное африканское племя», стремящееся вернуть земли, которые, по их убеждению, принадлежали их предкам 400 лет назад.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, Тейлор опровергла сообщения о своем исчезновении.

«Я очень счастлива со своими королем и королевой, я никогда не пропадала, я бежала от очень жестокой, токсичной семьи», — сообщила она, подчеркнув, что является взрослым человеком, действующим по собственной воле, и призвала власти оставить ее в покое.

Однако семья Тейлор категорически не согласна с ее утверждениями. Ее тетя, Тери Аллен, рассказала, что Каура воспитывалась в любящей и защищенной среде. По словам родственников, все началось, когда Тейлор, переживая разрыв с бойфрендом, сообщила, что идет погулять со своей восьмимесячной дочерью, но не вернулась.

Предполагается, что Каура прибыла в Шотландию 25 мая 2025 года по шестимесячной туристической визе, срок действия которой истекает в ноябре. Ее семья надеется, что это заставит ее вернуться домой.

Ранее отец во время прямого эфира узнал, что его пропавший сын найден живым в подвале их дома.

