Тюменский таксист избил подростка за просьбу сделать музыку потише

В Тюмени таксист вытащил подростка из салона и жестоко избил после одной просьбы

В Тюмени таксист избил подростка, который попросил его уменьшить громкость музыки. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшего.

В четверг, 4 сентября, юноша 2007 года рождения вызвал такси, но до пункта назначения так и не добрался, столкнувшись с внезапной агрессией водителя. Услышав просьбу пассажира, он не стал убавлять громкость, а вместо этого остановился, открыл дверь и выволок молодого человека из салона автомобиля. Затем он бросил парня через себя на асфальт, а когда тот попытался подняться, ударил его в челюсть и избил ногами.

Две пожилые женщины стали свидетельницами избиения и помогли пострадавшему подняться. Тем временем злоумышленник не спешил покидать место происшествия и даже позвал своих друзей, которые окружили жертву и стали обвинять в случившемся. В итоге подростка, получившего множественные ушибы, забрала скорая помощь.

В областном УМВД по области сообщили о проведении проверки.

«Оба участника конфликта установлены и опрошены. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ведомстве.

