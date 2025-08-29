Таксист надругался над клиенткой, избил и бросил с тяжелыми травмами на обочине

В Индии таксист изнасиловал клиентку во время поездки

Мужчину из Индии осудили за надругательство над 45-летней женщиной. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в штате Телингана. Пострадавшая взяла такси, чтобы доехать к матери из города, в котором она работала. Во время поездки водитель начал приставать к пассажирке, изнасиловал, и, когда она стала сопротивляться, напал с палкой.

Ошибочно посчитав, что пострадавшая не дышит, мужчина бросил ее на обочине, чтобы инсценировать последствия ДТП. Однако, когда ее нашли, она была еще жива. На следующий день после инцидента женщина рассказала обо всем, и ее брат обратился в полицию.

Ситуация возмутила местных жителей, некоторые из них в качестве протеста стали жечь магазины и дома.

Таксиста тем временем задержали. Суд приговорил его к пожизненному сроку. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рупий (чуть больше 27 тысяч рублей).

Ранее в Татарстане мужчина привел к себе домой девочку и изнасиловал.