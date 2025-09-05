Названа причина крушения самолета в Подмосковье

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковном городе Луховицы из-за ошибки пилотирования. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел днем в районе города Луховицы. На месте работают оперативные службы, уточняются детали происшествия и возможные последствия.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор для координации работы оперативных служб. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Дополнительная информация о причинах инцидента и возможных пострадавших уточняется.

Воздушное судно потерпело крушение в Луховицах 5 сентября. Материал об инциденте был опубликован в 13:46 мск. По информации журналистов, пилот не выжил.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.