Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор для координации работы оперативных служб.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Дополнительная информация о причинах инцидента и возможных пострадавших уточняется.

Самолет потерпел крушение в городе Луховицы 5 сентября. По информации журналистов, пилот не выжил.

В июле пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал. По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа.

Ранее на авиашоу в Польше разбился F-16.