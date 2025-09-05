На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье произошло крушение самолета

112: в подмосковных Луховицах упал легкомоторный самолет
Depositphotos

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Луховицы в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Материал был опубликован в 13:46 мск. В нем говорится, что воздушное судно упало на землю несколько минут назад.

«На место выдвинулись экстренные службы», — отмечается в тексте.

По информации журналистов, пилот не выжил.

4 сентября в районе села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области рухнул легкомоторный самолет X-32 «Бекас». Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы, воздушное судно было задействовано в сельскохозяйственной обработке полей.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что самолет потерпел крушение при взлете. За штурвалом находился пилот 1975 года рождения. Мужчина получил серьезные травмы, и его спасти не удалось.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета.

