Путин оценил отношения РФ с другими странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России добрососедские отношения со многими странами. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ, пишет РИА Новости.

«У нас очень добрые, добрососедские отношения со многими странами. И Китайской Народной Республикой, и с Индией, с той же Индонезией», — сказал он.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

Путин провел свое выступление в рамках пленарного заседания. Оно продлилось без малого три часа.

Ранее Путину на ВЭФ передали привет от Си Цзиньпина.