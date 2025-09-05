Четверть миллиона украинцев выехали из страны за полгода

В январе — июне 2025 года Украину покинули порядка 250 тысяч жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

При этом темпы эмиграции несколько снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из страны выехали 400 тыс. граждан, однако их отток продолжается. Всего за пределами Украины по состоянию на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 млн человек. Большая часть из них пребывает в Германии, Польше и Чехии.

2 июля сообщалось, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет порядка 15% от штата.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году Украину покинули около 6,7 млн человек.

Ранее на Украине назвали главные причины бегства украинцев из страны.