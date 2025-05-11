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Основатель компании, размещающей мигрантов в Британии, стал миллиардером

Sunday Times: глава фирмы по размещению мигрантов в Британии стал миллиардером
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Предприниматель Грэм Кинг, основавший компанию Clearsprings Ready Homes, которая занимается размещением иностранцев в Великобритании, стал миллиардером. Об этом пишет газета Sunday Times.

«Британский «король» отелей для просителей убежища стал миллиардером. Состояние <...> Грэма Кинга растет вместе с увеличением числа просителей убежища», — указано в статье.

Отмечается, что за прошедший год благосостояние 58-летнего бизнесмена выросло на 35%.

Согласно информации Национального финансово-контрольного управления Великобритании, проживание одного мигранта в отеле обходится в £145 за ночь. Всего в гостиницах живут свыше 38 тысяч иностранцев, а их траты составляют порядка £5,5 млн ежедневно. Оплачивает все это правительство страны, у которого заключен контракт с Кингом.

В октябре британское Управление национальной статистики заявило, что в середине 2023 года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция.

С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Лондон изучает возможность отправки мигрантов в балканские страны.

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