Основатель компании, размещающей мигрантов в Британии, стал миллиардером

Предприниматель Грэм Кинг, основавший компанию Clearsprings Ready Homes, которая занимается размещением иностранцев в Великобритании, стал миллиардером. Об этом пишет газета Sunday Times.
«Британский «король» отелей для просителей убежища стал миллиардером. Состояние <...> Грэма Кинга растет вместе с увеличением числа просителей убежища», — указано в статье.
Отмечается, что за прошедший год благосостояние 58-летнего бизнесмена выросло на 35%.
Согласно информации Национального финансово-контрольного управления Великобритании, проживание одного мигранта в отеле обходится в £145 за ночь. Всего в гостиницах живут свыше 38 тысяч иностранцев, а их траты составляют порядка £5,5 млн ежедневно. Оплачивает все это правительство страны, у которого заключен контракт с Кингом.
В октябре британское Управление национальной статистики заявило, что в середине 2023 года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция.
С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Лондон изучает возможность отправки мигрантов в балканские страны.