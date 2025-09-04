Учитель надругался над пятилетним ребенком и еще 126 своими учениками

Учителя и тренера из США обвинили в сексуальном насилии в отношении 127 детей. Об этом сообщает Fox9.

По данным следствия, преступления мужчина по имени Аарон Хермстад совершал длительное время в разных учреждениях и с разными школьниками, одному из которых было пять лет. По словам юриста, жертвами насилия становились темнокожие мальчики из малообеспеченных семей.

По словам одного из первых пострадавших, однажды он остался дома у тренера. Проснувшись ночью, он заметил пристававшего к нему педагога. Это произошло в 2015 году, мальчик обратился в полицию, но тогда учителю не предъявили обвинения.

Еще два человека заявили, что подвергались сексуальному насилию даже не достигнув подросткового возраста. Один из пострадавших предположил, что перед надругательствами педагог накачивал их наркотиками, так как мужчина давал им перекусы, после которых они засыпали.

Позже его осудили на 12 лет за действия сексуального характера в отношении четырех мальчиков. Однако перед вынесением приговора у него обнаружили архив со 127 видеороликами с разными детьми, каждый материал был подписан инициалами.

В 2024 году Хермстаду предъявили обвинения в приставании к 12 ученикам, себя виновным он признал только недавно. Приговор суд вынесет на следующей неделе.

Ранее учитель снимал учениц в женской раздевалке и избежал тюремного заключения.