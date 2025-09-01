Учитель снимал учениц в женской раздевалке и избежал тюремного заключения

В Лондоне осудили учителя, подглядывавшего за ученицами в раздевалке

Британскому учителю запретили преподавать в школе после того, как он подглядывал за ученицами. Об этом сообщает MyLondon.

40-летний мужчина по имени Кристофер Арнольд работал учителем физики и информатики в одной из школ Лондона. По версии следствия, педагог направил камеру телефона в окно раздевалок, где в тот момент находились школьницы.

Это заметили, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Помимо этого, учителя уволили.

Во время следственных мероприятий Арнольд признался в содеянном и подчеркнул, что ничего не успел снять на камеру при подглядывании.

В результате его приговорили к 200 часам обязательных работ. Его также на пять лет внесли в список людей, совершавших преступления сексуального характера.

Свое решение по этому инциденту вынесли специалисты органа по урегулированию педагогической деятельности. В ведомстве отметили, что поведение мужчины «существенно нарушало стандарты поведения, ожидаемые от учителя». В течение двух лет педагог не сможет преподавать.

