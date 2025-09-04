Бегун обрызгал из перцового баллончика женщину с маленькой собакой на российском пляже

Под Калининградом мужчина напал с перцовым баллончиком на женщину с собакой

Под Калининградом неизвестный во время пробежки на пляже распылил перцовый баллончик на женщину с маленькой собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Инцидент произошел на пляже Витланд, где женщина гуляла со своим маленьким пуделем. Незнакомец, занимавшийся пробежкой, без предупреждения обрызгал из перцового баллончика сначала собаку, а затем и хозяйку, когда та попыталась вмешаться. Нападавший скрылся, не сказав ни слова.

Пострадавшая была в шоковом состоянии, с красными воспаленными полосами на теле и сильным жжением в области лица. Очевидица отметила, что пляж является пустынным и не имеет запрещающих знаков для выгула собак. Нападавший описывается как высокий худой темноволосый мужчина. Пострадавшая умылась в море и покинула пляж.

