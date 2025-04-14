Мужчина 20 лет прожил с деталью Lego в ухе, не подозревая об этом

Daily Mail: жаловавшийся на слух шотландец 20 лет прожил с деталью Lego в ухе

Шотландец думал, что оглох, пока не узнал, что 20 лет прожил с застрявшей в ухе деталью Lego, пишет Daily Mail.

Даррен Макконахи, студент факультета журналистики Эдинбургского университета Нейпира, недавно обратился к врачу из-за проблем со слухом. Ему прописали антибиотики, предполагая инфекцию, но настоящая причина обнаружилась лишь глубокой ночью.

«Я проснулся от дикой боли. Чувствовал, как в ухе нарастает давление, а потом что-то выскользнуло наружу. В темноте я нащупал маленький твердый предмет и сначала подумал, что это часть моего уха. Но когда посветил фонариком – обомлел: передо мной лежал розовый кубик Lego, покрытый ушной серой», — рассказал мужчина.

Последний раз Даррен играл с Lego в раннем детстве, когда ему было около пяти лет. Теперь он гадает, как игрушка оказалась в его ухе и почему не вызывала проблем два десятилетия.

«Врач была в шоке. Она сказала, что видела Lego в ушах пациентов, но никогда не слышала о случае, когда он пробыл там так долго», — добавил Даррен.

После извлечения «артефакта» слух мужчины восстановился, а семья и друзья сначала не поверили его истории — пока не увидели доказательства.

Ранее во Вьетнаме мужчина три недели прожил с палочкой для еды в глазнице.