Баданина уличили в сокрытии информации о KPI в интервью Дудю

Основатель издания «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов)** Роман Баданин (признан в РФ иностранным агентом) дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором, в числе прочего, заверил его, что никогда не предоставлял спонсорам отчётов о KPI, то есть статистику о просмотрах и репостах материалов издания. Однако RT обнаружил документы, которые подтверждают обратное.

Баданин в беседе подтвердил, что «Проект» финансируют спонсоры, в том числе – политические организации, но при этом заверил, что правила сотрудничества не нарушаются, и он не получает средства на что-то конкретное. На вопрос Дудя о том, должен ли он выполнить какие-то требования в обмен на деньги, и есть ли у издания KPI, основатель «Проекта» ответил отрицательно.

«У нас — нет», — заявил Баданин.

Он добавил, что вмешательство в редакционную политику считает «нонсенсом» и «красным флагом», заявив, что никогда не сталкивался в своей практике с подобными ситуациями.

«Я даже помылить такого не могу, это разрушение базового принципа», — подчеркнул он.

Однако RT ещё в 2021 году в ходе расследования обнаружил документы, которые не только подтверждают сотрудничество Баданина с крупными фондами США и Европы NED*** и EED***, но и предоставление им отчетов о статистике просмотров материалов и количестве читателей сайта. В том числе, уточняет агентство, он должен был предоставлять спонсорам ссылки на наиболее значимые статьи, указывать количество материалов, а также отчитываться о том, как на них реагирует аудитория и сколько раз издание «Проект» упоминается зарубежными средствами массовой информации.

Отметим, что также в интервью Баданин рассказал, что и сегодня продолжает получать финансирование от крупных институциональных организаций ЕС и США.

Напомним, «Проект» Минюст РФ внёс в реестр иноагентов в 2023 году, уточнив, что это издание распространяло недостоверную информацию о деятельности органов власти РФ.

Ранее суд оштрафовал Крутихина, Баданина и Илларионова по статье об иноагентах.

** Организация Project Media, INC признана нежелательной в РФ. СМИ, признанное иноагентом.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.

