Суд оштрафовал Крутихина, Баданина и Илларионова по статье об иноагентах

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Крутихин Михаил Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Постановлением суда Крутихина признали виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента. Было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Также столичный суд привлек к административной ответственности журналиста Романа Баданина (признан в РФ иностранным агентом) и экономиста Андрея Илларионова (признан в РФ иностранным агентом), признав их виновными в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента. Суд назначил штраф Баданину в размере 30 тысяч рублей, тогда как Илларионову — 40 тысяч рублей.

Ранее Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) отреагировала на возбуждение уголовного дела.