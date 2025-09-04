На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники заполонят небо над одним российским городом

Небо над Ижевском заполнят десятки дронов на фестивале «Мирное небо»
Алексей Даничев/РИА Новости

Небо над Чекерилом под Ижевском 20 сентября заполнят десятки дронов. Там пройдет авиафестиваль «Мирное небо», рассказали в пресс-службе администрации города, передает kp.ru.

Праздник приурочен ко Дню оружейника. Он станет финальной точкой республиканской спартакиады «Гвардия» на Кубок имени Калашникова.

Главным событием фестиваля являются соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. В классе «мини» участники будут соревноваться в личном первенстве. Сейчас идет регистрация пилотов. Участники должны быть от 12 лет, а также иметь собственный дрон с рамой до 180 мм.

Организаторы обещают зрелищное шоу для зрителей. Дроны заполонят небо и будут маневрировать, соревноваться в скорости и точности.

До этого в России прошел чемпионат по пилотированию дронов для детей и молодежи. Принять участие в проекте могли школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет из всех регионов России.

Ранее в Оренбургской области прошел первый в регионе фестиваль воздухоплавания.

