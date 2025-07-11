В России стартовал полуфинал чемпионата по пилотированию дронов для детей и молодежи

Организаторы чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты Будущего» объявили о старте онлайн-этапа соревнования. Он продлится до 31 августа, присоединиться к проекту могут школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет из всех регионов России.

На первый этап чемпионата, как сообщили организаторы, было подано свыше 16 тыс. заявок от детей и молодежи со всей России. Далее успешно прошедшие тестирование участники сразились на региональном уровне, по итогам которого были определены 70 полуфиналистов.

Следующий этап проекта проводится онлайн. В его рамках участникам предстоит померяться силами на отечественном симуляторе «Квадросим. Спорт». Раз в две недели им будет предоставляться доступ к онлайн-карте виртуальной воздушно-спортивной трассы. По условиям состязания ее необходимо пройти в максимально короткий срок. Количество попыток не ограничено.

По итогам онлайн-этапа будут определены 20 лучших участников. Им предстоит испытать силы в финале, показав умения в пяти различных дисциплинах: «класс 75 мм», «технический симулятор», «дрон-баскетбол», «сборка дрона» и «скоростной мониторинг». Также в него выйдут 10 участников, которых организаторы определят после окончания отборочных соревнований.

Финал чемпионата «Пилоты Будущего» пройдет с 14 по 18 октября. Победители и призеры получат гоночные FPV-дроны, а также возможность принять участие в спортивных соревнованиях Федерации гонок дронов России.

Чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты Будущего» проходит с апреля по октябрь в несколько этапов. Организаторами проекта выступают Федерация гонок дронов России и Движение Первых. По поручению президента России чемпионат станет ежегодным.