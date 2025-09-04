Россиянин устроил дебош в селе и воткнул вилы в полицейского

В Белгородской области будут судить дебошира, воткнувшего в полицейского вилы

В Белгородской области перед судом предстанет 46-летний мужчина, который устроил дебош в селе и воткнул в полицейского вилы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 июля в селе Поповка Корочанского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со знакомой незаконно проник в частное домовладение, следуя за женщиной. После этого на место вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка обнаружили злоумышленника по месту его жительства.

При попытке доставить его в отдел агрессор оказал сопротивление. Он взял находившиеся во дворе вилы и нанес ими удар полицейскому, причинив сотруднику телесные повреждения.

Уголовное дело в отношении мужчины по ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти, и ч. 1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин искусал полицейского и едва не выдавил ему глаза.