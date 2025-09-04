На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил дебош в селе и воткнул вилы в полицейского

В Белгородской области будут судить дебошира, воткнувшего в полицейского вилы
true
true
true
close
Telegram-канал Белгород Следком

В Белгородской области перед судом предстанет 46-летний мужчина, который устроил дебош в селе и воткнул в полицейского вилы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 июля в селе Поповка Корочанского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со знакомой незаконно проник в частное домовладение, следуя за женщиной. После этого на место вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка обнаружили злоумышленника по месту его жительства.

При попытке доставить его в отдел агрессор оказал сопротивление. Он взял находившиеся во дворе вилы и нанес ими удар полицейскому, причинив сотруднику телесные повреждения.

Уголовное дело в отношении мужчины по ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти, и ч. 1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин искусал полицейского и едва не выдавил ему глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами