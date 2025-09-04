На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин искусал полицейского и едва не выдавил ему глаза

В Якутии будут судить мужчину за нападение на полицейского
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который напал на сотрудника полиции. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает УМВД Якутии.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Николаева. Сотрудник полиции прибыл по вызову о нарушении общественного порядка, где был встречен пьяным 37-летним хозяином квартиры.

Мужчина выразился в адрес правоохранителя нецензурной бранью, после чего применил физическое насилие: схватил полицейского за шею, с силой надавил на глазные яблоки и укусил за палец. Преступные действия были своевременно пресечены, нападавшего доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Ингушетии выпил и напал на полицейского в аэропорту Сургута.

