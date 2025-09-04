На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вернувшаяся с Бали россиянка занялась криминальным бизнесом и попалась

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали 38-летнюю жительницу Пронского района, которая занялась нелегальным бизнесом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили правоохранители, последние четыре года женщина проживала на Бали. Весной 2025 года она вернулась на родину и сразу организовала наркобизнес.

«Она оборудовала на цокольном этаже своего домовладения специальную теплицу, в которой начала выращивать «дурман-траву». Созревшие кусты собирала, высушивала, а затем изготавливала из них марихуану для последующей продажи», — рассказали в полиции.

Во время обыска оперативники изъяли 4,5 кг частей запрещенного растения, более 2,8 кг готового к сбыту каннабиса, а также оборудование для культивирования растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт растений, содержащих наркотические средства» УК РФ. Фигурантка заключена под стражу.

Ранее в Ленобласти накрыли две мефедроновые нарколаборатории.

