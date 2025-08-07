На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две нарколаборатории накрыли в Ленобласти благодаря таможенникам

В Ленобласти накрыли две мефедроновые нарколаборатории
true
true
true

В Ленобласти благодаря таможенникам накрыли две нарколаборатории. Об этом сообщает ФТС России.

В ходе совместной операции таможенников и правоохранительных органов было изъято две тонны прекурсоров — это количества достаточно для производства более 200 килограммов мефедрона. Стоимость изъятой партии на черном рынке могла превысить 800 млн рублей.

Прекурсоры нашли в десяти металлических бочках, которые перевозились среди обычных товаров в фуре из Средней Азии. В ходе дальнейших оперативных мероприятий, когда правоохранители проследили за получателем криминального товара, удалось установить еще двух подозреваемых. Трое преступников организовали производство запрещенного вещества в двух лабораториях, располагавшихся в подвалах.

При обыске у них изъяли лабораторное оборудование: холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы, а также 2 тысячи литров химикатов. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее российские таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Италии.

