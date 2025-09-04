На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа попросила Верховный суд отменить решение по пошлинам

Администрация Трампа просит Верховный суд пересмотреть решение об отмене пошлин
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд отменить решение апелляционной инстанции о признании недействительными ключевых положений американской тарифной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство Белого дома.

По словам главного юриста Джона Сауэра, представляющего администрацию Трампа в суде, данный вопрос требует немедленного рассмотрения.

«Ставки в этом деле не могут быть выше... Отказ в применении тарифов подвергнет страну риску торговой ответной реакции и вернет Америку на грань экономической катастрофы», — сказал юрист.

В своем ходатайстве Белый дом попросил Верховный суд решить вопрос о рассмотрении дела до 10 сентября. В случае положительного решения суд призвали назначить слушания уже в начале ноября, следует из документа.

29 мая американский суд по международной торговле принял решение заблокировать введённые Трампом пошлины, аргументируя это тем, что президент превысил свои полномочия. Вскоре после этого апелляционный суд приостановил исполнение этого решения, оставив вопрос о судьбе тарифов в подвешенном состоянии.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

